ESTACIONAMENTO

Novo vídeo mostra mulher chegando ao banco com idoso morto em cadeira de rodas

Novas imagens divulgadas nesta quarta-feira (17) mostram Érika de Souza Vieira Nunes, 42 anos, andando por um shopping enquanto leva Paulo Roberto Braga, de 68 anos, em uma cadeira de rodas, antes de o levar até um banco em Bangu, no Rio de Janeiro, onde tentou fazer um empréstimo em nome do idoso, que já estava morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por funcionários do banco e afirmou que Paulo Roberto estava morto havia pelo menos duas horas.

As imagens, exibidas pelo Balanço Geral, mostram a mulher saindo de um carro em um estacionamento às 13h03 da terça. O motorista ajuda segurando a cadeira de rodas de Paulo Roberto, enquanto Érika tira o idoso do veículo. A cabeça dele aparenta mexer um pouco, antes dele ser colocado na cadeira, onde fica com as pernas esticadas. Todo procedimento durou 27 segundos. Ela então pega a bolsa em cima do carro e o motorista fecha a porta. Ela segue com ele. As imagens são analisadas pela polícia, que investiga o caso e tenta localizar o motorista de aplicativo.