"O SENHOR PRECISA ASSINAR"

Mulher leva cadáver de tio para sacar empréstimo em agência bancária no RJ

Uma mulher foi levada para delegacia após levar o cadáver do tio, em uma cadeira de rodas, a uma agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro, para tentar ter acesso a um empréstimo de R$ 17 mil. Funcionários do banco suspeitaram da atitude da mulher e chamaram a polícia. As informações são do g1.