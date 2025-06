GUARULHOS

Aeroporto suspende pousos e decolagens por 46 minutos por conta de drones; 41 voos foram afetados

PF informou que a ocorrência foi provocada por traficantes que tentavam levar drogas para dentro do aeroporto

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 09:56

Passageiros no terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A presença de drones levou a interrupção de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite de quarta-feira (11), durante um intervalo de 46 minutos. Durante esse período, seis voos foram cancelados e 35, afetados, mas a operação já foi retomada. A Polícia Federal informou que a ocorrência foi provocada por traficantes de drogas que tentavam levar para dentro do aeroporto três pacotes com 55 kg de cocaína cada. Há alguns meses, foi descoberta uma rota que parte da favela vizinha ao terminal e chega à área restrita de Cumbica. As informações são do G1 SP. >

A concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, informou que "imediatamente as autoridades competentes foram acionadas e as operações já estão normalizadas" e acrescentou que "o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas". Só da Latam mais de 20 voos com origem ou destino em Guarulhos foram impactados, segundo a empresa. Da Gol, dois voos precisaram ser cancelados e outros 10 foram alternados para aeroportos próximos. Já a Azul informou que dois voos foram alternados.>

A PF notou uma movimentação estranha na região do aeroporto, na noite dessa quarta-feira (11), o que ligou o alerta dos agentes. Segundo a corporação, houve uma perseguição e, para tentar escapar do cerco policial, os traficantes subiram drones para observar a posição das viaturas. A cocaína foi apreendida, e os traficantes conseguiram fugir. A PF abriu um inquérito. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, recebeu o acionamento para a ocorrência, mas não confirmou a presença de drones na pista.>

De acordo com a GloboNews, a torre de controle fez o primeiro contato sobre o incidente com um voo da Latam às 22h42. Às 23h17, as decolagens foram liberadas. Contudo, por volta das 23h28, o aeroporto foi fechado por mais 11 minutos. Em vídeo divulgado pelo canal do Youtube "Aviação Guarulhos JPD" é possível ouvir o momento em que a torre de controle avisa para os pilotos aguardarem porque drones foram vistos próximos a pista. Isso acontece às 22h43.>