RIO DE JANEIRO

Defesa de mulher que levou morto para banco diz que idoso 'chegou vivo'

A defesa de Érika de Souza Vieira Nunes, presa ao levar o cadáver do tio para pedir empréstimo no banco, no Rio de Janeiro, diz que o idoso "chegou vivo" ao local. Ela foi presa em flagrante na agência em Bangu, depois que funcionários desconfiaram da cena.