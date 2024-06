CASO RENÊ SENNA

Nove pessoas brigam pela herança de R$ 100 milhões de lavrador que ganhou Mega-Sena

Oito irmãos, filha e um sobrinho de Renê Senna estão brigando na Justiça pela herança milionária do lavrador, que foi assassinado em 2007, no Rio de Janeiro, após ganhar R$ 52 milhões na Mega-Sena.

Quase duas décadas depois do crime, a briga pela fortuna segue na Justiça, se encaminhando para novos capítulos, como um advogado que entrou com um pedido de nulidade de último testamento, apresentado por Renata Senna, filha da vítima.

Segundo o jornal O Globo, o documento atual anula os outros realizados por decisões judiciais e apresenta Renata como a única herdeira, deixando de fora os outros oito irmãos, além do único sobrinho do lavrador.

"O documento está com nulidades. A testemunha que participou do testamento tinha interesse na causa por já ter prestado assessoria financeira ao Renê e a Renata, que era inventariante do espólio. O código civil fala que tem interesse na causa, quem tem afinidade, ou é amigo, ou inimigo, não pode participar do ato", disse o advogado.