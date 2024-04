9ª EDIÇÃO

Novo atlas do IBGE coloca o Brasil literalmente no centro do mundo

A edição contempla a Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 14:36

Presidente do IBGE, presidente Marcio Pochmann Crédito: Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, esta semana, a 9ª edição do Atlas Geográfico Escolar. A nova edição traz o mapa do Brasil literalmente no centro do mundo.

O Atlas do IBGE é uma publicação que tradicionalmente reúne dados sobre clima, vegetação, uso da terra, divisão política e regional, características demográficas, indicadores sociais, espaço econômico e das redes, além de diversidade ambiental do Brasil e de mais de 180 países.

Com mais de 200 mapas, dentre físicos, políticos e temáticos do Brasil e do mundo, a nova edição destaca, ainda, aqueles que indicam os territórios quilombolas e a distribuição de pessoas quilombolas e indígenas, além da cobertura e uso da terra e espécies ameaçadas de extinção.

A edição contempla a Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação, e reúne, num mesmo volume, dados geográficos, cartográficos e estatísticos, imprescindíveis ao estudo e à análise das dimensões sociopolítica, ambiental e econômica do Brasil e do mundo.