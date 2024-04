LETTERBOXD

'BBB 24': Fernanda cria perfil em rede social para cinéfilos

Em menos de um dia no ar, a página de Fernanda na plataforma já ultrapassou os 11,5 mil seguidores

Estadão

Publicado em 12 de abril de 2024 às 14:26

Fernanda Bande criou uma conta no Letterboxd Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-participante do Big Brother Brasil 24, Fernanda Bande atendeu ao pedido dos fãs e criou um perfil em uma rede social para cinéfilos, onde agora avalia filmes e gera comoção entre os amantes de cinema. Trata-se do site Letterboxd, que permite que os usuários registrem os longas assistidos, deem notas até 5 estrelas e deixem uma resenha. Em menos de um dia no ar, a página de Fernanda na plataforma já ultrapassou os 11,5 mil seguidores.

Durante sua participação no reality, Fernanda tinha o costume de comentar sobre filmes em conversas com os companheiros de confinamento. Ela chegou até a usar seu repertório para criticar Beatriz em um Sincerão, cena que instantaneamente virou meme nas redes sociais. "Tem um filme chamado 127 horas, em que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse agarrada em você, eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos, porque eu não quero ficar perto de você", disse Fernanda durante a dinâmica.

e a Fernanda criou um letterboxd kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/FH7Vao5C8K — FINAL ?#CorridaDasBlogueiras5 (@eycutw) April 12, 2024

Desde então, os fãs de Fernanda passaram a pedir que ela criasse uma conta na rede social assim que saísse do programa. Na noite de quinta-feira, 11, o perfil oficial da sister anunciou no X, antigo Twitter, que o desejo foi atendido. "Criamos um Letterboxd pra Nanda compartilhar seus reviews (assim que a gente ensinar a usar)", escreveu a equipe, compartilhando o link do perfil.

As opiniões de Fernanda sobre alguns filmes populares não tardaram a fazer barulho. Ela ainda não publicou resenhas sobre os filmes no site - somente deixou um comentário na página de 127 horas, citando sua própria fala no programa - mas já distribuiu algumas notas polêmicas. No X, os internautas destacam o nível de exigência de Fernanda, que não parece ser facilmente convencida por qualquer produção.

Mds a Fernanda no Letterboxd comparando Alane com o ladrão de raios ????????? pic.twitter.com/ha5BuP7Wmm — Nathália Santiago ? (@nath24santiago) April 12, 2024

Barbie (2023), por exemplo, um dos maiores fenômenos do cinema no ano passado, conquistou apenas meia estrela na avaliação da sister, dividindo os fãs - há quem concorde com a opinião de Fernanda e quem ache absurda. Títulos da Marvel como Homem-Formiga (2015) e Eternos (2021) ganharam uma única estrela. O mesmo vale para Power Rangers (2017) e Mortal Kombat (2021).