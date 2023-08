‘Obrigado por não desistirem’, diz piloto de helicóptero que sumiu na Amazônia

"Obrigado por não desistirem", disse o piloto Josilei Albino de Freitas, 51 anos, que estava no helicóptero que desapareceu no Amapá na quarta-feira, 16. A aeronave caiu na mata fechada e só foi encontrada no sábado, 19, próxima ao Rio Iratapuru, cerca de 70 quilômetros do município de Pedra Branca - a mais de 180 km da capital, Macapá.



O helicóptero modelo Colibri foi contratado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Amapá e Norte do Pará. Ele deixou a aldeia Maritepu, no Pará, com destino a Macapá, na última quarta-feira, por volta das 12h. Ao se deparar com condições climáticas ruins, o helicóptero perdeu o contato. Os outros dois tripulantes, o engenheiro, José Francisco Pereira, 67 anos, e o mecânico, Gabriel Assis, 35 anos, também foram encontrados com vida.