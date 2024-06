BRIGA POR BESTEIRA

Pancadaria em academia é causada por deboche entre alunos durante exercício

Imagina estar fazendo exercício em uma academia e, de repente, ver pessoas se estapeando? Foi o que aconteceu em um estabelecimento no Centro de Belo Horizonte, Minas Gerais.

No local, outros alunos e funcionários tentaram separar os agressores, que já se estranhavam há algum tempo por desentendimento ocasionado também na própria academia.

Em seguida, ele teria sido agredido pelo rapaz, que "partiu para cima", começando a pancadaria e agressões diversas. Suspeito de debochar da musculação, fugiu do local.

A vítima que sofreu as agressões está com uma lesão no rosto e se recusou a ter atendimento médico. A Polícia Civil informou que vai investigar os fatos.