VITÓRIA

Professora cai do teto após piso ceder em escola particular

O piso de uma sala de aula na cidade de Vitória, no Espírito Santo, cedeu e uma professora caiu para o andar inferior. Segundo o portal Uol, o acidente aconteceu na noite de quinta-feira (18) e a profissional, que não foi identificada, precisou ser hospitalizada.

Ainda de acordo com o Uol, a instituição de ensino Centro Educacional Primeiro Mundo disse que todos os alvarás e manutenções do local estão em dia, e que as aulas de hoje foram suspensas para inspeção.