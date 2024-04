CEARÁ

Suspeito de ajudar em fuga de presos de Mossoró é preso por tráfico

Um homem de 25 anos foi preso na cidade de Aquiraz, no Ceará, por tráfico de drogas um dia após deixar a cadeia por suspeita de ajudar os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A prisão aconteceu na quinta-feira (11).