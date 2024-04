FIM DA FUGA

Fugitivos da penitenciária federal de Mossoró são recapturados após 50 dias

Os dois fugitivos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados, informou nesta quinta-feira (4) a Polícia Federal.

Hoje, a PF disse que os dois fugitivos estavam no interior de Pará. "Na tarde desta quinta-feira (4), em uma ação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal, foram presos, em Marabá (PA), os foragidos do Sistema Penitenciário Federal Rogério Mendonça e Deibson Nascimento", informou a PF em nota oficial.

Os dois presos são do Acre e estavam na unidade no RN desde setembro do ano passado. Eles são membros da facção criminosa Comando Vermelho, segundo a polícia.