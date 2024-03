BUSCAS

'Indícios fortes de que fugitivos estão na região', diz Lewandowski em visita a Mossoró

Lewandowski se reuniu com forças de segurança na cidade do interior potiguar

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que há indícios fortes de que os fugitivos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça ainda se encontram na região de Mossoró (RN). Há quase um mês, as autoridades de segurança realizam buscas na região para tentar recapturar os criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no mês de fevereiro.

Nesta quarta-feira, 13, Lewandowski se reuniu com forças de segurança na cidade do interior potiguar. "Há fortes indícios que ainda se encontram na região. O fato positivo é que não conseguiram escapar do perímetro original (que foi delimitado) "

O ministro cita ainda que os bandidos estão recebendo ajuda, ao detalhar invasões a residências da região, além da facilidade de buscar alimentos na mata. "A notícia que temos agora, a partir do trabalho investigativo, é que estão sim recebendo ajuda de fora, o que explica relativo êxito que eles têm ao escapar do cerco", disse.

"Trabalha-se com essa nova possibilidade visual e são projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces, as quais foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, em Brasília", disse o órgão, na ocasião, quando divulgou as projeções de possíveis disfarces.