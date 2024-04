FORAGIDOS

Suspeito de ajudar fugitivos de Mossoró é preso pela polícia em pousada de fortaleza

Um homem foi preso na segunda-feira, 1º, sob suspeita de integrar a rede de apoio dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os criminosos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, no entanto, permanecem foragidos. Já houve seis presos sob a acusação de ajudarem na fuga de alguma forma, com prisões realizadas em cidades do Ceará e do Rio Grande do Norte.