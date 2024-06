PESQUISA

Uso de inteligência artificial no Judiciário aumentou 26% desde 2022, segundo CNJ

Uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelou que o número de projetos de inteligência artificial (IA) desenvolvidos por órgãos do Judiciário, como tribunais ou conselhos, cresceu 26% desde 2022. Ao todo, o relatório Pesquisa Uso de IA no Poder Judiciário 2023, envolveu 91 tribunais e 3 conselhos e identificou 140 projetos de IA.

Segundo o CNJ, a expectativa dos juristas é que estas tecnologias deem mais eficiência, inovação e parcerias estratégicas para enfrentar os desafios judiciais, como a alta demanda de trabalho. A pesquisa faz parte do Programa Justiça 4 0, iniciativa do Conselho e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) cujo objetivo é acelerar a transformação digital na Justiça.