Após dois meses internado, MC Marcinho morre aos 45 anos

Depois de dois meses internado por um quadro de insuficiência cardíaca, o músico Marcio André Nupomuceno Garcia, o MC Marcinho, 45 anos, morreu na manhã deste sábado (26), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa D’Or, onde ele estava internado.



Conhecido como ‘Príncipe do Funk’, Marcinho foi um dos pioneiros no chamado funk melody. Na noite de sexta-feira (25), a instituição havia divulgado um boletim médico que informava que MC Marcinho estava sob cuidados intensivos, significativa piora do quadro clínico e “disfunção de múltiplos órgãos”.