REMARCADO

Bell Marques confirma adiamento de show dos 10 anos de carreira solo

Bell Marques confirmou o adiamento do show com 10 horas de duração que fará para celebrar uma década de carreira solo. O anúncio foi feito na noite deste sábado (22), antes do artista subir ao palco principal do “São João da Bahia”, no Parque de Exposições de Salvador.