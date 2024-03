CINEMA

Confira os filmes premiados do XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema

Finalizando sua 19º edição, o Panorama Internacional Coisa de Cinema anunciou os filmes vencedores das suas mostras competitivas na última quinta-feira (20). Ao todo foram premiados 25 filmes, entre curtas e longas, nas competitivas Nacional, Baiana e Internacional, e nos prêmios Flávia Abubakir, Gama e Paradiso Panlab, com cerca de 150 mil reais em prêmios em dinheiro e em serviços. Esse ano o Panorama aconteceu a partir do dia 14 de março no Cine Glauber Rocha, com sessões também na Sala Walter da Silveira e recebeu 140 filmes de diversos gêneros e estilos.