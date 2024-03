Dueto mais que esperado

Pré-venda da turnê Caetano & Bethânia forma fila com horas de espera e deixa fãs com a cara no sol

A vendas do público geral começam a ser realizadas a partir desta quarta-feira (20)

Publicado em 19 de março de 2024 às 05:00

Pré-venda da turnê Caetano & Bethânia forma fila com horas de espera e deixa fãs com a cara no sol Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Eu sou muito fã deles desde o início, em Santo Amaro, e estou numa expectativa muito grande. É um show histórico e vou levar a família porque é uma oportunidade única”, disse o sorridente Arquimedes Caldas, 66. Após 1h30 de espera no calor de mais de 30 graus, nesta segunda (18), Caldas conseguiu garantir os ingressos antecipados para ele, a esposa e filhas assistirem de pertinho a turnê Caetano & Bethânia, que chega a Salvador no dia 30 de novembro, na Arena Fonte Nova.

Por enquanto, só os clientes do Banco do Brasil puderam comprar os passaportes para a turnês dos irmãos. As vendas para o público de forma geral começam a partir de amanhã - às 10h, na internet, e às 12h nas bilheterias físicas.

Tendo se encontrado no palco pela última vez há 46 anos, a reunião de Caetano Veloso e Maria Bethânia começará em 3 de agosto no Rio e passará por outras seis cidades. O show representa um momento histórico para a MPB e para os fãs que há muito sonham em vê-los juntos. A conexão dos irmãos remonta há décadas, com Caetano compondo para a voz marcante de Bethânia e esta interpretando suas músicas de forma única.

Turnê Caetano & Maria Bethânia começa dia 3 de agosto no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/ Fernando Young

Ainda faltam meses para os shows, e as primeiras marcas desse encontro quase mitológico já foram vistas. Na pré-venda online exclusiva para clientes BB, que aconteceu na noite deste domingo (17), atingiu a marca de 70 mil pessoas na fila virtual com mais de 1h de espera. Os ingressos foram esgotados.

“Cheguei a conseguir pegar ingresso três vezes, mas quando passava para a etapa de preencher os dados, dava erro. Foi assim que vi os ingressos esgotaram. Ontem, quando começou a dar tudo errado, chorei muito porque sou muito fã”, disse Juliana Nadie. A jovem se uniu a centenas de fãs aguerridos que não se deram por vencidos pela internet e partiram para as bilheterias físicas, nesta segunda-feira.

Apesar do calor e da ansiedade, a espera, pelo visto, não foi um impedimento para os fãs. Samuel Barbosa, 22, veio direto de Santo Amaro para a Fonte Nova e chegou às 9h30 na fila: “Sempre esperei por esse momento. A música de Bethânia e Caetano estão presentes na minha vida desde criança e cada dia que passa a admiração por eles aumenta. Nasci e me criei em Santo Amaro e um dos grandes privilégios é tê-los como conterrâneos. Estou contando os dias para esse grande evento”, afirma o estudante de odontologia.

Sombrinhas

A espera na fila para os ingressos chegou a três horas. Grupos se protegiam com sombrinhas do calor intenso, mas a maioria teve que encarar o sol escaldante do meio-dia na cara mesmo: “Deveria ter um toldo, pelo menos, até as extremidades do portão ou alguma coisa que acolhesse melhor a gente”, questionou Victor Ferreira, que chegou às 12h20 e por volta das 15h ainda estava na fila.

Os amigos Fernanda, Sara e Carlos Eduardo relataram problemas nas informações oficiais tanto na compra presencial quanto na online. “Disseram que não podia usar cartão de outra pessoa e pode. Disseram que não podia comprar meia para quem não era parente de primeiro grau e pode; disseram que ia abrir meio-dia e abriu antes 10h, que só podia cartão de crédito e pode de débito... Ou seja, você se sente totalmente desinformado”, apontou Fernanda Rebouças.

Grupos se protegiam com sombrinhas do calor intenso na fila Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Mas, apesar dos pesares, será que vai valer a pena? Ela tem certeza que sim: “Obrigada Caetano e Bethânia, era tudo que a gente queria. Estamos há três horas na fila mas esse é um show para vida. Não dá para saber se a gente vai ter essa oportunidade de ver os dois juntos no palco de novo”.