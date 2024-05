CULTURA

Premiado espetáculo que aborda a homofobia na sociedade moderna desembarca pela primeira vez em Salvador

O espetáculo tem como proposta ser um manifesto artístico a favor de toda diversidade

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de maio de 2024 às 08:56

Espetáculo aborda a homofobia na sociedade Crédito: Divulgação

O premiado espetáculo teatral “3 Maneiras de Tocar no Assunto”, que aborda a homofobia na sociedade moderna, vai desembarcar pela primeira em Salvador. A peça fica em cartaz nos dias 15 e 16 de maio, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.

Com dramaturgia e atuação de Leonardo Netto e direção de Fabiano Dadado de Freitas, o espetáculo tem como proposta ser um manifesto artístico a favor de toda diversidade e contra todo tipo de intolerância. A produção é dividida em três solos, abordando o tema sob as perspectivas da Escola, da Lei e do Estado.

No primeiro solo, “O homem de uniforme escolar”, o público assiste a uma aula de bullying homofóbico. São histórias reais de crianças e jovens que sofreram com o preconceito e a intolerância na escola.

Na sequência, “O homem com a pedra na mão” parte do depoimento ficcional de um dos participantes da Revolta de Stonewall, ocorrida em junho de 1969 em Nova York, um marco fundamental da luta pelos direitos da comunidade LGBTI+. Uma descrição minuciosa da noite em que os frequentadores do bar Stonewall Inn reagiram, pela primeira vez, a mais uma batida policial no local.