FEIRA DE SANTANA

Médico denuncia homofobia de paciente no Hospital da Mulher: 'Viado do ca*****'

Há cerca de um ano, profissional viralizou ao usar peruca para defender colega no mesmo local

O ginecologista Carlos Lino, que viralizou após usar uma peruca para defender um caso de homofobia no Hospital da Mulher, há cerca de um ano, denunciou que também foi alvo de discriminação na última sexta-feira (22), no mesmo local, em Feira de Santana.

O médico contou que a ocorrência aconteceu quando ele foi atender uma paciente, que estava acompanhada de um homem, e, ao não internar a mulher, recebeu diversas ofensas do casal. "Me chamou de vaga*****, eram ofensas contra minha profissão em execício, mas quando saíram da sala ela gritou: 'viado do ca*****'. O corredor estava cheio de pacientes, hospital lotado", relembra.