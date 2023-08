Bahia compra Marcos Felipe em definitivo do Fluminense

O Bahia anunciou a compra dos direitos econômicos do goleiro Marcos Felipe, que estava no clube por empréstimo do Fluminense. O novo contrato vai até dezembro de 2027.



Marcos Felipe disputou 46 partidas nesta temporada e conquistou o Campeonato Baiano. Ele tem sido um dos mais regulares do time no Campeonato Brasileiro e foi importante também na campanha na Copa do Brasil, em que o Esquadrão chegou até as quartas de final.



O goleiro foi contratado do Fluminense no início da temporada e tinha vínculo de empréstimo até dezembro. O contrato previa a opção de compra, agora exercida.