VÔLEI

Bruninho ainda se recupera de lesão e desfalca Brasil no início da 3ª semana da Liga das Nações

O experiente levantador se machucou no início deste mês, antes de começar a segunda semana da disputa

O levantador Bruninho ainda não se recuperou de um estiramento que sofreu no início da Liga das Nações de vôlei. Nesta segunda-feira, a seleção brasileira masculina informou que o jogador trabalha para se reabilitar totalmente do problema muscular na panturrilha esquerda. E será desfalque contra a Holanda, na terça-feira.

O experiente levantador se machucou no início deste mês, antes de começar a segunda semana da disputa masculina da Liga das Nações, no Japão. Ele sentiu dores durante um treino e acabou vetado das partidas seguintes, embora tenha seguido junto com a delegação brasileira na competição.