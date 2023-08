Fapesb rumo ao futuro!

O desenvolvimento econômico e social sustentável depende cada vez mais de educação, ciência, tecnologia e inovação. Nesse contexto, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Fapesb, ao completar 22 anos, reafirma seu compromisso em impulsionar a integração desses pilares fundamentais para o crescimento da Bahia. Criada em 2001, a Fapesb é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e tem por finalidade fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do estado da Bahia, através de ações que fortaleçam a pesquisa local, estimulando o ensino, a ciência e a inovação, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e regionais; a preservação do ambiente e o fortalecimento da economia do estado da Bahia.

Considerando os projetos de pesquisa de alta complexidade, sediamos cinco institutos nacionais de ciência e tecnologia, INCTs, nas áreas de Ciências Exatas, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas e Comunicação/Informação. Adicionalmente, o Programa de Pesquisa Kirimurê/Baía de Todos-os-Santos, planejado para 30 anos, foi iniciado com financiamento da Fapesb (CVN 0049/2008) e continua, sem interrupção, atualmente com financiamento do CNPq.

Nos últimos quatro anos, os setores vinham sofrendo cortes orçamentários significativos que comprometem o futuro. No momento atual, com o descontingenciamento do FNDCT, as agências em nível federal, Capes, CNPq e FINEP estão passando por um processo de recomposição orçamentária, e com isto, atingem diretamente as várias regiões do país e, indiretamente, através de convênios e programas em parceria com as agências estaduais.