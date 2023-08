Lipedema e cirurgia plástica

O lipedema é uma condição médica crônica que afeta principalmente mulheres, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em áreas específicas do corpo, como quadris, coxas e pernas. Embora muitas vezes seja confundido com obesidade ou outros distúrbios de gordura, linfedema ou insuficiência venosa crônica, o problema requer uma abordagem específica, com destaque para a cirurgia plástica como parte importante do tratamento multidisciplinar. O lipedema é frequentemente mal compreendido e subdiagnosticado. Suas causas precisas ainda não foram totalmente esclarecidas, embora haja indícios de influências hormonais e genéticas. Além do aspecto físico, o lipedema pode ser doloroso e causar sensibilidade ao toque. Em algumas pessoas, a condição pode dificultar a mobilidade e em muitas delas afetar o aspecto psicossocial.

A gordura do lipedema é diferente da obesidade, pois tende a formar nodulações no subcutâneo, além de ter um componente inflamatório importante. Como não existem exames específicos para confirmar a doença, o diagnóstico é feito mediante exame clínico, avaliação física e histórico familiar.

O lipedema é classificado em cinco tipos, de acordo com as áreas afetadas. O tipo um acomete do umbigo até os quadris; o dois vai até os joelhos, com presença de tecido gorduroso na parte lateral e inferior dos joelhos; o três vai até os tornozelos, com formação de “manguito” de gordura logo acima dos pés; o quatro afeta os braços e o cinco apenas do joelho para baixo.