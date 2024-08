ANIVERSÁRIO

JAM no MAM recebe convidados especiais para celebrar 25 anos; confira a programação

Dando continuidade às celebrações pelos seus 25 anos de história, a tradicional JAM no MAM contará com cinco edições especiais que prometem movimentar a capital baiana e contarão com a participação de artistas de destaque da cena musical brasileira. As apresentações, que terão a banda Geleia Solar como grande anfitriã, acontecem entre os dias 10 de agosto e 7 de setembro, a partir das 18h, na Praça Maestro Letieres, no Museu de Arte Moderna da Bahia.