Bahia fecha trilogia contra o Santos por vaga nas quartas da Copa do Brasil

Chegou a hora do Bahia escrever o capítulo final da trilogia contra Santos. O terceiro e último duelo entre as equipes é também o que tem mais em jogo e, de cara, já vale a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Ao tricolor, é preciso ativar o 'modo decisão' e voltar a vencer na temporada. O confronto acontece nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova. Ninguém sai em vantagem, já que a ida, na Vila Belmiro, terminou empatada em 0x0. Para se classificar, o Esquadrão deve ganhar por qualquer placar. Em caso de mais um resultado igualado, terá que levar a melhor nas cobranças de pênaltis.

O aspecto competitivo também está à prova no duelo. Afinal, o Esquadrão enfrenta seu pior jejum no ano, com cinco jogos seguidos sem vencer. São três derrotas e dois empates, uma série de tropeços que coloca cada vez mais pressão no time do técnico Renato Paiva. No Brasileirão, a equipe já aparece na porta do Z4, na 16ª posição.