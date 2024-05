Com duas rodadas de antecedência, Bahia garante vaga nas quartas da Série A2

Com duas rodadas de antecipação, o Bahia já garantiu vaga nas quartas de final do Brasileirão A2. A classificação veio neste sábado (18), após as líderes do campeonato empatarem sem gols com o Taubaté-SP. Próxima partida do Bahia será no próximo sábado (25), em Pituaçu, contra o São José-SP.