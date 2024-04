SEGUE O LÍDER

Bahia goleia o Doce Mel e sem mantém 100% na Série A2 do Brasileirão feminino

Mulheres de Aço lideram o Grupo A da competição

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 21:00

Esquadrão levou a melhor sobre o Doce Mel em duelo baiano no Brasileirão Crédito: Márcio Roberto/Divulgação

O Bahia segue líder invicto da sua chave na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Na noite deste sábado (27), As Mulheres de Aço venceram o confronto baiano com o Doce Mel por 4x0, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.

O Esquadrão construiu o triunfo logo no primeiro tempo. Aos 10 minutos, Vilma cobrou falta e contou com o desvio na barreira para abrir o placar. O segundo saiu aos 32, com Ellen, que aproveitou a saída errada da defesa do Doce Mel e balançou as redes.

Na segunda etapa, Letícia precisou de apenas um minuto para fazer o terceiro das Mulheres de Aço. O passeio das tricolores virou goleada. Aos 15, de novo Letícia marcou mais um: Bahia 4x0. O tricolor seguiu pressionando até o final, mas segurou o pé e não voltou a balançar as redes.