BRASILEIRÃO FEMININO

Bahia encara o Taubaté-SP de olho em classificação antecipada na Série A2

Mulheres de Aço lideram o grupo A do Brasileirão e estão invictas no torneio

Da Redação

Publicado em 18 de maio de 2024 às 05:00

Mulheres de Aço lideram o grupo A da Série A2 do Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Líder isolado da Série A2 do Campeonato Brasileiro, o time feminino do Bahia tem mais um desafio na competição. Neste sábado (18), as Mulheres de Aço visitam o Taubaté-SP, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, às 15h, pela 6ª rodada.

A partida fora de casa marcará o retorno do tricolor aos gramados após quase duas semanas. Por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, a partida contra o Juventude, que seria disputada no CT Evaristo de Macedo, na 5ª rodada, foi adiada.

“A gente tem aí mais uma semana que a gente pôde trabalhar, refinar mais ainda o que a gente precisava refinar. Algumas coisas que a gente vinha errando. A gente teve essa semana, infelizmente, por tudo que está acontecendo. Mas a gente aproveitou e agora estamos mais preparadas ainda para o próximo confronto”, disse a zagueira Aila.

Com 100% de aproveitamento, o tricolor tem 12 pontos em quatro jogos e garante classificação para a segunda fase em caso de triunfo. Apesar da possibilidade, a capitã tricolor pede um time focado para fazer um bom jogo.

“Vai ser uma partida difícil, igual a todas as outras. A gente sabe da qualidade do adversário, ainda mais por estar na casa delas. Então, como eu falei, a gente vem trabalhando bastante, estudando o adversário, como elas jogam”, completou.

