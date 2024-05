FUTEBOL FEMININO

Após dois jogos fora de casa, Bahia encara o Athlético-PR em Pituaçu pela Série A2

Mulheres de Aço têm 100% de aproveitamento no Brasileirão

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 05:00

Meia Vilma é uma das destaques do Bahia no Brasileirão Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Líder isolado do Brasileirão, o Bahia mira dar um passo importante rumo à classificação na Série A2. Neste domingo (5), as Mulheres de Aço recebem o Athlético-PR, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela quarta rodada da competição. A

Apesar da boa fase do Bahia no Brasileirão - o time tem 100% de aproveitamento -, a meia Vilma prega pés no chão e pede o Esquadrão ligado. O Athlético-PR tem cinco pontos em três jogos e também está invicto na Série A2.

“A gente espera um jogo bem difícil, temos estudado a qualidade do nosso adversários, elas também estão invictas. Mas estamos trabalhando para que dentro de campo o jogo fique fácil para a gente”, disse a jogadora.

Vilma vem sendo uma das destaques do Bahia no Brasileirão. Ao lado de Letícia, ela lidera a artilharia do tricolor, com dois gols. A meia também já soma três assistências para as companheiras. Apesar do bom desempenho individual, ela destaca que o mais importante é o jogo coletivo mostrado pelo time.

“Não acho que seja tanto protagonismo, mas o coletivo está ajudando. Eu estou aqui desde o ano passado, as meninas que chegaram estão ajudando também. Mas o que ajuda muito mesmo é o coletivo. O individual sai durante o jogo, mas o coletivo é o que prevalece”, afirmou.

REENCONTRO

A partida contra o Athlético-PR marcará o reencontro do Bahia com a torcida após dois jogos fora de casa. O duelo terá portões abertos para a torcida e transmissão ao vivo da TV Bahêa, no Youtube. O tricolor pede que os torcedores que forem ao estádio doem alimentos para a Fundação José Silveira.