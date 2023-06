Bahia se reapresenta e vira chave para jogo da Copa do Brasil

Um dia depois de perder para o Internacional por 2x0, pela 8ª rodada do Brasileirão, o Bahia virou a chave. Nesta segunda-feira (29), o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para a partida decisiva contra o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.



Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Colorado fizeram treino regenerativo na academia e na fisioterapia. Enquanto isso, os demais fizeram atividades no gramado.