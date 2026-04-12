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Torcida do Corinthians provoca Palmeiras com mudança de nome de estádio: ‘Arena Nu tem Mundial’

Nubank abriu uma votação para definir o novo nome da arena



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:45

Provocação ganhou as redes sociais com outras publicações Crédito: Reprodução

Antes mesmo de entrarem em campo, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras já havia começado. Na madrugada deste sábado (11), torcedores corintianos estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao rival em meio à discussão sobre a mudança de naming rights do estádio.

A ação aumentou o clima do clássico deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o Nubank abrir uma votação para definir o novo nome da arena. Entre as opções sugeridas estão Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

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A alteração no naming rights ocorre por razões financeiras. O banco digital apresentou uma proposta superior a R$ 50 milhões pelo estádio, valor cerca de duas vezes maior que o contrato anterior firmado entre a Allianz e a WTorre. A administradora entende que o acordo antigo estava defasado em relação ao mercado e avançou com a negociação.

Dentro de campo, as equipes se enfrentam às 18h30, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo chega cercado de pressão para os dois lados.

O Corinthians busca reagir na competição. Sem vencer há sete partidas, o time ocupa a 16ª posição, com 10 pontos, e tenta dar uma resposta sob o comando do técnico Fernando Diniz. A vitória recente sobre o Platense, pela Libertadores, trouxe alívio momentâneo, mas o clássico é visto como um teste mais duro.