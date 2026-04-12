Torcida do Corinthians provoca Palmeiras com mudança de nome de estádio: ‘Arena Nu tem Mundial’

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Wladmir Pinheiro
Estadão
Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:45
Antes mesmo de entrarem em campo, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras já havia começado. Na madrugada deste sábado (11), torcedores corintianos estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao rival em meio à discussão sobre a mudança de naming rights do estádio.
A ação aumentou o clima do clássico deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o Nubank abrir uma votação para definir o novo nome da arena. Entre as opções sugeridas estão Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.
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A alteração no naming rights ocorre por razões financeiras. O banco digital apresentou uma proposta superior a R$ 50 milhões pelo estádio, valor cerca de duas vezes maior que o contrato anterior firmado entre a Allianz e a WTorre. A administradora entende que o acordo antigo estava defasado em relação ao mercado e avançou com a negociação.
Dentro de campo, as equipes se enfrentam às 18h30, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo chega cercado de pressão para os dois lados.
O Corinthians busca reagir na competição. Sem vencer há sete partidas, o time ocupa a 16ª posição, com 10 pontos, e tenta dar uma resposta sob o comando do técnico Fernando Diniz. A vitória recente sobre o Platense, pela Libertadores, trouxe alívio momentâneo, mas o clássico é visto como um teste mais duro.
Já o Palmeiras entra em campo para sustentar a liderança. Com 25 pontos, a equipe tenta seguir no topo da tabela, mesmo após empatar na estreia da Libertadores contra o Junior Barranquilla. Suspenso pelo STJD, o técnico Abel Ferreira não poderá comandar o time à beira do gramado.