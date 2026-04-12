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Torcida do Corinthians provoca Palmeiras com mudança de nome de estádio: ‘Arena Nu tem Mundial’

Nubank abriu uma votação para definir o novo nome da arena

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 12 de abril de 2026 às 19:45

Provocação ganhou as redes sociais com outras publicações Crédito: Reprodução

Antes mesmo de entrarem em campo, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras já havia começado. Na madrugada deste sábado (11), torcedores corintianos estenderam uma faixa nos arredores do Allianz Parque com a frase "Arena Nu tem Mundial", em provocação ao rival em meio à discussão sobre a mudança de naming rights do estádio.

A ação aumentou o clima do clássico deste domingo e ganhou ainda mais repercussão após o Nubank abrir uma votação para definir o novo nome da arena. Entre as opções sugeridas estão Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução
Solicite o DED - Caso haja saldo retido por suspeita de dívida ou irregularidade, peça o Documento Evolutivo da Dívida (DED), que detalha a origem e a movimentação dos valores bloqueados. por Divulgação / Reprodução
Registre reclamação em órgãos oficiais - Se o problema persistir, registre uma reclamação no Banco Central do Brasil e na plataforma Consumidor.gov.br, relatando o bloqueio indevido e solicitando acesso ao dinheiro. por Divulgação / Reprodução
Guarde provas do atendimento - Salve prints de conversas, protocolos e e-mails enviados pelo banco. Esses registros podem servir como prova caso seja necessário tomar outras medidas. por Divulgação / Reprodução
Procure orientação jurídica - Caso a situação não seja resolvida, o especialista recomenda procurar um advogado especializado em direito bancário, que poderá avaliar a possibilidade de ingressar com ação judicial para solicitar a liberação dos valores e eventual indenização por danos morais. por Divulgação / Reprodução
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Entre em contato com o banco - A primeira medida é procurar o atendimento pelo chat do aplicativo e solicitar o motivo formal do bloqueio, além de pedir um prazo para a liberação dos valores. por Divulgação / Reprodução

A alteração no naming rights ocorre por razões financeiras. O banco digital apresentou uma proposta superior a R$ 50 milhões pelo estádio, valor cerca de duas vezes maior que o contrato anterior firmado entre a Allianz e a WTorre. A administradora entende que o acordo antigo estava defasado em relação ao mercado e avançou com a negociação.

Dentro de campo, as equipes se enfrentam às 18h30, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo chega cercado de pressão para os dois lados.

O Corinthians busca reagir na competição. Sem vencer há sete partidas, o time ocupa a 16ª posição, com 10 pontos, e tenta dar uma resposta sob o comando do técnico Fernando Diniz. A vitória recente sobre o Platense, pela Libertadores, trouxe alívio momentâneo, mas o clássico é visto como um teste mais duro.

Já o Palmeiras entra em campo para sustentar a liderança. Com 25 pontos, a equipe tenta seguir no topo da tabela, mesmo após empatar na estreia da Libertadores contra o Junior Barranquilla. Suspenso pelo STJD, o técnico Abel Ferreira não poderá comandar o time à beira do gramado.

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