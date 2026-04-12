BIZARRO

Jogador de futebol é preso por gritar 'bomba' dentro de avião e sai algemado de aeronave; VÍDEO

Ação de Emiliano Endrizzi, do Gimnasia de Jujuy, causou fechamento de aeroporto

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 09:07

Emiliano Endrizzi, do Gimnasia de Jujuy, da Argentina, foi preso em avião por gritar "bomba" Crédito: Reprodução

O jogador Emiliano Endrizzi, do Gimnasia de Jujuy, time da segunda divisão da Argentina, acabou preso após fazer uma "brincadeira" dentro de um avião. Antes da decolagem do voo, que seguiria para Buenos Aires, o atleta gritou "bomba", provocando pânico entre os passageiros e tripulantes. O jornalista Diego Poggi, da Rádio Urbana Play, estava embarcado na mesma aeronave e registrou as imagens do meio-campista sendo retirado do avião.

A atitude provocou imediatamente o acionamento do protocolo de segurança. Todos os passageiros foram retirados da aeronave, e o Aeroporto Internacional Governador Horacio Guzmán, em Jujuy, chegou a ser fechado temporariamente. A operação mobilizou forças de segurança e causou o cancelamento e atraso de voos.

Emiliano Endrizzi, jogador do Gimnasia de Jujuy 1 de 11

Após cerca de uma hora de varredura, as autoridades descartaram a presença de explosivos e o aeroporto retomou suas atividades normais.

O episódio afetou diretamente a logística do time, que viajava para enfrentar o Agropecuario pela 9ª rodada da segunda divisão nacional. Em comunicado, o Gimnasia confirmou que sua equipe jurídica precisou intervir após a ativação do protocolo de segurança e destacou o impacto no deslocamento do elenco.

"A equipe jurídica do Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy interveio após a ativação do protocolo de prevenção e segurança no Aeroporto Internacional 'Horacio Guzmán'. Essa situação afetou a partida do voo que levaria o elenco profissional a Buenos Aires para o jogo contra o Agropecuario, pela 9ª rodada da 'Primera Nacional'", afirmou o clube na nota.

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó “BOMBA” en un vuelo doméstico y activó protocolo. Todos los pasajeros debieron abandonar el avión. pic.twitter.com/6K0DaIhrBS — Real Time (@RealTimeRating) April 11, 2026