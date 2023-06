Bahia x Santos: ingressos à venda para jogo decisivo da Copa do Brasil

. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia tem um jogo decisivo nesta quarta-feira (31). O Esquadrão irá enfrentar o Santos às 19h, na Arena Fonte Nova, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os ingressos para o confronto já estão à venda para o público geral, e custam entre R$ 28 e R$ 200.



As entradas podem ser compradas pela internet, na própria bilheteria do estádio e em outros quatro pontos físicos: nas lojas Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio e Shopping Piedade), Tantus Sports (Praça da Revolução, em Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia). Crianças com de até 11 anos tem entrada gratuita. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, onde a gratuidade é até os 6 anos. Quem tem de sete a 12 anos paga R$ 65.

A venda de ingressos para a torcida visitante acontecerá apenas no dia do jogo, através do site da Fonte Nova e na bilheteria Leste do estádio, a partir das 16h15h.

Bahia e Santos ficaram no empate sem gols no jogo de ida, na Vila Belmiro. Assim, quem vencer na Fonte Nova avança às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis