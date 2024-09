VISUAL

5 dicas para cuidar da imagem profissional nas redes sociais

Uma boa presença on-line pode fortalecer a sua reputação no mercado de trabalho e abrir diversas portas

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 11:30

Gerenciar bem a imagem nas redes sociais é crucial para construir uma reputação profissional sólida (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock) Crédito:

Cuidar da imagem nas redes sociais é essencial para construir uma reputação sólida e respeitosa profissionalmente. Em um cenário no qual as interações on-line são rápidas e o impacto, imediato, as pessoas precisam gerenciar cuidadosamente o conteúdo que compartilham, garantindo que ele esteja alinhado com seus valores e objetivos. A seguir, veja dicas de cuidar da imagem profissional no mundo virtual:

1. Tenha um perfil coerente com a sua carreira

Seu perfil virtual deve refletir sua trajetória e metas. “Mantenha uma imagem profissional nas redes sociais. Muitas empresas avaliam as redes de seus candidatos. Evite publicações controversas ou inadequadas e, se possível, se posicione no LinkedIn , siga especialistas, interaja em publicações, mas sempre de forma consciente”, enfatiza Gabriel Gatto, consultor e especialista em RH. Além disso, use uma foto de perfil formal e escolha uma biografia clara que destaque suas habilidades e experiências.

2. Publique conteúdos que reforcem a sua expertise

Compartilhe informações, artigos e reflexões que mostrem seu conhecimento na sua área de atuação. Publicações consistentes e relevantes ajudam a fortalecer sua autoridade e atrair contatos de interesse. Evite postar temas que não tenham relação com seus objetivos profissionais, pois podem desviar a percepção sobre você.

Mantenha respeito e objetividade nas redes, respondendo profissionalmente, mesmo a críticas (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) Crédito:

3. Cuide da sua postura nas interações

Seja sempre respeitoso e objetivo ao interagir nas redes. Evite discussões desnecessárias ou comportamentos impulsivos, pois eles podem prejudicar sua imagem. Responder de maneira profissional, mesmo diante de críticas, demonstra maturidade e capacidade de lidar com conflitos de forma construtiva.

4. Filtre suas conexões e redes de contato

Conecte-se com pessoas que possam agregar valor ao seu crescimento profissional e que compartilhem dos mesmos interesses. Ter uma rede bem selecionada melhora sua visibilidade e abre portas para novas oportunidades. Cuidado com conexões que possam impactar negativamente sua imagem ou gerar associações indesejadas.

5. Mantenha consistência na identidade visual