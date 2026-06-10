SUSTENTABILIDADE

Acelen Renováveis e IATA vão impulsionar desenvolvimento do SAF

Empresa e entidade global assinam Memorando de Entendimento para ampliar diálogo sobre novas matérias-primas para combustíveis sustentáveis de aviação

Publicado em 10 de junho de 2026 às 20:49

Mudas de macaúba em desenvolvimento no Acelen Agripark Crédito: DIVULGAÇÃO

A Acelen Renováveis, empresa de energia renovável da Mubadala Capital, e a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), entidade global que representa a indústria aérea, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para colaborar em iniciativas estratégicas relacionadas à transição energética da aviação e ao desenvolvimento do mercado de Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês).

O acordo foi firmado durante a Assembleia Geral Anual da IATA (AGM) e a Cúpula Mundial de Transporte Aéreo (WATS), realizada no Rio de Janeiro, principal encontro global da indústria da aviação, que reúne executivos de companhias aéreas, reguladores, investidores, fabricantes, produtores de combustíveis e outros atores da cadeia de valor do setor.

O Memorando de Entendimento foi assinado por Patricia Grossi, Head de Mercado de Carbono e Assuntos Regulatórios da Acelen Renováveis, e pela Dra. Marie Owens Thomsen, Vice-Presidente Sênior de Sustentabilidade e Economista-Chefe da IATA. O acordo estabelece a cooperação em iniciativas voltadas ao avanço do mercado de SAF, à participação em fóruns técnicos e grupos de trabalho, à troca de conhecimento e ao alinhamento em temas regulatórios relevantes para a descarbonização da aviação.

A parceria representa mais um passo na estratégia da Acelen Renováveis de contribuir para a expansão da oferta global de combustíveis sustentáveis, ao mesmo tempo em que amplia o reconhecimento da macaúba como uma matéria-prima de alto potencial para a produção de SAF.

A IATA estima que o SAF poderá contribuir com aproximadamente 65% das reduções de emissões necessárias para que o transporte aéreo alcance emissões líquidas zero até 2050, o que exigirá que a produção global alcance cerca de 500 milhões de toneladas por ano até essa data. O SAF é amplamente reconhecido como a principal alavanca para reduzir as emissões de CO₂ no setor da aviação.

“Descarbonizar a aviação exigirá inovação, diversificação de matérias-primas e colaboração em toda a cadeia de valor. A parceria com a IATA fortalece nosso papel nesse ecossistema e amplia o diálogo sobre os critérios de sustentabilidade e a contribuição que novas rotas tecnológicas e matérias-primas, como a macaúba, podem oferecer para a construção de uma indústria da aviação mais sustentável”, afirmou Patrícia Grossi, Head de Carbono e Assuntos Regulatórios da Acelen Renováveis.

A IATA representa aproximadamente 80% do tráfego aéreo global e atua como uma das principais vozes mundiais em temas relacionados à sustentabilidade, regulação e desenvolvimento do mercado de SAF.

“A colaboração entre diferentes setores será essencial para acelerar tanto a produção quanto a adoção dos combustíveis sustentáveis de aviação. Iniciativas como esta ajudam a ampliar o conhecimento sobre novas fontes de matérias-primas e apoiam o desenvolvimento das soluções sustentáveis necessárias para atingir as metas globais de descarbonização do transporte aéreo”, afirmou Marie Owens Thomsen, Vice-Presidente Sênior de Sustentabilidade e Economista-Chefe da IATA.

A parceria também fortalece o relacionamento da Acelen Renováveis com companhias aéreas, formuladores de políticas públicas e outros atores relevantes do setor, em um momento em que a demanda global por combustíveis renováveis e matérias-primas sustentáveis continua crescendo.

A Acelen Renováveis está desenvolvendo atualmente, na Bahia, um dos maiores projetos de combustíveis renováveis do mundo, com mais de US$3 bilhões investidos em sua primeira unidade integrada. O projeto inclui uma biorrefinaria projetada para produzir anualmente 1 bilhão de litros de SAF e Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO), além do desenvolvimento de uma cadeia agrícola baseada no cultivo da macaúba, priorizando áreas degradadas.