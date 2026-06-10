EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inscrições para a 23ª edição do Prêmio IEL seguem abertas até 15 de junho

Premiação reconhece empresas, instituições de ensino e jovens talentos que se destacam em iniciativas de estágio, aprendizagem e inovação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de junho de 2026 às 21:10

Destaques do Prêmio IEL 2025 Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

Empresas, instituições de ensino, estagiários, aprendizes e bolsistas que transformam conhecimento em inovação têm até o dia 15 de junho para se inscrever na 23ª edição do Prêmio IEL 2026. Promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a iniciativa reconhece projetos, experiências e boas práticas que contribuem para o fortalecimento da formação profissional e o estímulo ao desenvolvimento alinhadas às demandas do mercado de trabalho. A cerimônia de premiação será realizada no dia 10 de setembro, em Salvador.

Criado na Bahia em 2004, o Prêmio IEL é uma iniciativa do IEL Bahia, instituição do Sistema Indústria responsável por programas de desenvolvimento profissional. Ao longo de mais de duas décadas, a premiação tem reconhecido iniciativas que fortalecem a formação de talentos, estimulam a inovação e aproximam estudantes, instituições de ensino e empresas, contribuindo para o desenvolvimento profissional e para a competitividade das organizações.

O Prêmio IEL 2026 contempla as categorias IEL Estágio (Estágio Inovador, Estagiário Inovador e Educação Inovadora), Inova Talentos (Artigo Inovador e Projeto Inovador), Destaque Aprendizagem e Sistema S. Os vencedores das categorias IEL Estágio, Inova Talentos e Sistema S garantem vaga na etapa nacional da premiação, que será realizada no dia 2 de dezembro, em Curitiba, Paraná.

Uma das novidades desta edição é a inclusão de uma etapa internacional. Os vencedores das categorias de estágio e bolsas de inovação que conquistarem a etapa nacional poderão ter seus projetos indicados ao GIMI Innovation Awards, ampliando a visibilidade internacional das iniciativas desenvolvidas no Brasil.

De acordo com Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia, o objetivo da premiação é promover um ambiente de incentivo às empresas para a inovação e boas práticas de estágio. “Ao contratar um estagiário ou um jovem aprendiz a empresa tem a oportunidade de oxigenar seus processos e práticas com novas ideias, compartilhando boas práticas com este estudante ou profissional. Já o Inova Talentos chega para somar, promovendo a possibilidade da implementação de projetos de inovação dentro das organizações através da atuação de bolsistas/pesquisadores. O prêmio é um reconhecimento das iniciativas que, às vezes, parecem pequenas, mas promovem mudanças positivas e significativas nas empresas”, realça ela.

Em um cenário de mudanças nas relações de trabalho e nas expectativas das novas gerações em relação às carreiras, as organizações enfrentam o desafio de atrair, desenvolver e reter talentos. Nesse contexto, ganham relevância iniciativas que investem na formação prática, no protagonismo dos jovens e na criação de ambientes favoráveis à inovação, contribuindo para o desenvolvimento profissional e para a competitividade dos negócios.

Um dos destaques da edição anterior foi o estudante de Engenharia Mecânica Lucas Moreira, da PetroRecôncavo, vencedor da categoria Estagiário Inovador para empresas de grande porte. O projeto desenvolvido por ele utilizou ferramentas digitais para aprimorar a gestão da manutenção e a confiabilidade operacional no setor de compressão de gás.

Segundo Lucas, a conquista trouxe mais visibilidade ao seu trabalho e contribuiu para que suas ideias ganhassem mais espaço dentro da empresa. “Depois do prêmio, a minha ideia realmente ganhou um peso a mais. Com isso, a gente conseguiu implementar melhorias, melhorar indicadores e fortalecer a melhoria contínua. Eu ganhei, além de visibilidade, um pouco mais de respeito e um pouco mais de segurança”, afirma.

O impacto do prêmio também foi sentido por Olivia Caldas Santos, vencedora da categoria Estagiário Inovador em empresa de pequeno porte na edição anterior. Estudante de Publicidade e técnica em multimídia, ela desenvolveu um projeto voltado ao fortalecimento da cultura interna e à valorização dos trabalhadores portuários no Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário dos Portos de Salvador e Aratu. “O meu objetivo com esse projeto era fazer os trabalhadores portuários se sentirem reconhecidos e valorizados. E isso voltou para mim de alguma forma, então eu fico muito grata”, afirma.

IEL- Por meio do Acompanhamento Integrado, o IEL Bahia aprimora os programas de estágio e bolsas do Inova Talentos, garantindo que essas experiências sejam enriquecedoras tanto para os estudantes quanto para as empresas. A ferramenta acompanha as contratantes, verificando o cumprimento dos requisitos legais e estimulando o desenvolvimento de novas habilidades junto aos jovens talentos. Paralelamente, o IEL Bahia ouve os estudantes para avaliar a empresa e identificar demandas por qualificação, que são atendidas por meio do IEL Capacita.