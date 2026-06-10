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Bahia deve criar 909 cargos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros; veja detalhes

Objetivo é promover militares estaduais que já atendam aos requisitos legais

Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:05

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

O Governo da Bahia enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que prevê a criação de 909 cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A proposta tem como finalidade exclusiva o provimento por meio da chamada promoção por condições especiais.

De autoria do governador Jerônimo Rodrigues, o texto altera legislações estaduais que tratam da estrutura das duas corporações. Segundo o Executivo, a medida busca instituir a promoção por condições especiais como instrumento para contribuir com a renovação dos quadros de carreira da PM e dos bombeiros.

O objetivo é promover militares estaduais que já atendam aos requisitos legais para a transferência à reserva remunerada, permitindo a reorganização da estrutura hierárquica e a abertura de espaço para novas ascensões dentro das corporações.

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De acordo com o governo, a implementação da medida terá impacto financeiro estimado em R$ 5,2 milhões ainda em 2026. Para os anos de 2027 e 2028, a previsão é de uma despesa anual de aproximadamente R$ 67,6 milhões. O governador solicitou que a proposta tramite em regime de urgência na Alba.