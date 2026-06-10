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Bahia deve criar 909 cargos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros; veja detalhes

Objetivo é promover militares estaduais que já atendam aos requisitos legais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:05

Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

O Governo da Bahia enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que prevê a criação de 909 cargos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A proposta tem como finalidade exclusiva o provimento por meio da chamada promoção por condições especiais.

De autoria do governador Jerônimo Rodrigues, o texto altera legislações estaduais que tratam da estrutura das duas corporações. Segundo o Executivo, a medida busca instituir a promoção por condições especiais como instrumento para contribuir com a renovação dos quadros de carreira da PM e dos bombeiros.

O objetivo é promover militares estaduais que já atendam aos requisitos legais para a transferência à reserva remunerada, permitindo a reorganização da estrutura hierárquica e a abertura de espaço para novas ascensões dentro das corporações.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

De acordo com o governo, a implementação da medida terá impacto financeiro estimado em R$ 5,2 milhões ainda em 2026. Para os anos de 2027 e 2028, a previsão é de uma despesa anual de aproximadamente R$ 67,6 milhões. O governador solicitou que a proposta tramite em regime de urgência na Alba.

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Na prática, os novos cargos não representam a abertura de vagas para concurso público. Eles serão utilizados para promover policiais militares e bombeiros que já fazem parte das corporações e que preencham os critérios estabelecidos pela legislação para a passagem à reserva remunerada. A expectativa é que a medida acelere a renovação dos quadros e favoreça a progressão funcional dos militares da ativa.

Tags:

Bahia Corpo de Bombeiros Polícia Militar

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