IMPOSTOS

Brasileiro trabalhou 150 dias em 2026 apenas para pagar impostos, aponta estudo

Levantamento anual mostra que toda a renda gerada entre janeiro e maio foi direcionada para tributos federais, estaduais e municipais

Maiara Baloni

Publicado em 10 de junho de 2026 às 11:00

Até maio, toda a renda do brasileiro foi para pagar impostos em 2026. Crédito: REPRODUÇÃO

O cidadão brasileiro precisou destinar 150 dias de trabalho em 2026 exclusivamente para quitar tributos das esferas federal, estadual e municipal. De acordo com o estudo anual "Dias Trabalhados para Pagar Tributos", realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), todo o rendimento gerado pelos contribuintes entre 1º de janeiro e 30 de maio foi absorvido pela arrecadação estatal.

A metodologia do indicador cruza a média salarial da população com a incidência de impostos sobre renda, consumo e patrimônio. No ano de 2026, a carga tributária efetiva média sobre os rendimentos individuais fixou-se em 41,10%. O principal vetor desse esforço fiscal concentra-se no consumo de bens e serviços, que demanda 83 dias de trabalho. O imposto sobre a renda responde por 55 dias, enquanto os tributos sobre o patrimônio consomem 11 dias do ano.

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O que causou o aumento da carga tributária em 2026

O patamar atual representa uma oscilação para cima no peso dos impostos em comparação ao ano anterior. Em 2025, o contribuinte trabalhou 149 dias para cumprir suas obrigações fiscais, uma marca que se mantinha estável desde 2021. Esse acréscimo de um dia na contagem reflete revisões recentes na política de arrecadação do governo federal.

Dentre as principais variáveis que impulsionaram o crescimento do índice estão as mudanças na alíquota do Imposto de Renda sobre os Juros sobre Capital Próprio (JCP) e a elevação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) voltada para fintechs e instituições financeiras de grande porte. A consolidação da tributação sobre o mercado de apostas esportivas e jogos online, somada ao aumento das tarifas de importação para insumos e bens do setor de tecnologia, também afetou diretamente o cálculo.

Impacto da tributação por faixa de renda no país

Os dados do IBPT demonstram que o sistema tributário nacional distribui o ônus fiscal de forma heterogênea entre as diferentes faixas salariais. A parcela da população com rendimentos de até R$ 3.000 mensais trabalhou 134 dias para pagar tributos em 2026. Mesmo com isenções diretas sobre a renda, os impostos embutidos nos produtos de consumo básico comprometem 39,18% do orçamento bruto desse grupo.

A classe média, que compreende rendimentos entre R$ 3.000 e R$ 10.000, registra o maior impacto proporcional do país. Esses contribuintes demandaram 157 dias de trabalho para o fisco, alcançando a liberação dos salários para uso próprio apenas no dia 6 de junho. Com carga efetiva de 43,01%, a faixa intermediária é pressionada simultaneamente pela retenção do Imposto de Renda na fonte e pelos tributos do consumo cotidiano. Já os cidadãos com renda acima de R$ 10.000 situam-se exatamente na média nacional, com 150 dias trabalhados e 41,10% de carga.

Evolução dos impostos pagos pelo contribuinte

A série histórica mapeada pelo instituto sinaliza uma trajetória de avanço no peso do Estado sobre a renda privada ao longo das últimas décadas. No ano de 1986, o trabalhador necessitava de 82 dias para liquidar as obrigações fiscais, o equivalente a 22,4% dos ganhos da época. Quinze anos depois, em 2001, o indicador subiu para 130 dias.