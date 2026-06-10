INSCRIÇÕES ABERTAS

Prefeitura abre concurso público com 133 vagas e salários de até R$ 6 mil

Oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:28

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Cedro, no sertão de Pernambuco, têm até este domingo (14) para realizar a inscrição. O certame oferece 133 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 6 mil, a depender da função. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a Universidade Patativa do Assaré (UPA).

As taxas de inscrição são de R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 115 para nível médio e técnico e R$ 140 para nível superior. O pagamento do boleto poderá ser efetuado até o dia 15 de junho.

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, gari, vigia, agente administrativo, técnico em enfermagem, enfermeiro, psicólogo, assistente social, engenheiro civil, contador, nutricionista, farmacêutico e professor. O cargo com maior remuneração é o de médico plantonista, com salário de R$ 6 mil.

A seleção será composta por prova objetiva para todos os candidatos, marcada para o dia 30 de agosto. O exame terá 30 questões de múltipla escolha distribuídas entre Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Para os cargos de nível superior também haverá prova de títulos, de caráter classificatório. Nesta etapa serão considerados certificados de especialização, mestrado, doutorado e cursos de extensão.

Confira o cronograma:

Inscrições: até 14 de junho

Pagamento da taxa: até 15 de junho

Prova objetiva: 30 de agosto