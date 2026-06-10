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INSS muda regras para destravar benefícios acumulados; veja quem recebe

Força-tarefa foca em automação e uso do Atestmed para agilizar a liberação de aposentadorias, auxílios e BPC

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:07

governo recomenda o uso dos canais digitais para evitar filas nas agências; o número final do NIS determina o dia exato da liberação do recurso
O INSS adotou ferramentas digitais e o sistema Atestmed para acelerar a liberação de benefícios acumulados e reduzir a fila de espera. Crédito: INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atualizou suas normas de atendimento e investiu em tecnologia para agilizar a concessão de benefícios acumulados na fila de espera.

Fila do INSS menor: as novas regras para destravar seu benefício

Pedidos de auxílio-doença e solicitações do BPC ganharam prioridade máxima na nova força-tarefa do órgão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Especialistas recomendam atualizar o cadastro no aplicativo Meu INSS para evitar bloqueios nos depósitos. por Foto: Agência Brasil
O INSS automatizou o cruzamento de dados para acelerar a liberação de aposentadorias e auxílios travados. por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Com o uso do sistema Atestmed, a validação de atestados médicos agora é feita de forma 100% digital. por Shutterstock
Quem venceu ações judiciais contra o instituto também terá o pagamento de atrasados adiantado. por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
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Pedidos de auxílio-doença e solicitações do BPC ganharam prioridade máxima na nova força-tarefa do órgão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A estratégia busca simplificar as análises burocráticas por meio do cruzamento digital de informações. Com a iniciativa, o governo federal pretende acelerar o pagamento de aposentadorias e injetar recursos diretamente na economia.

A grande novidade fica por conta da flexibilização na entrega de documentos, impulsionada por ferramentas digitais como o Atestmed, que valida atestados médicos e dados cadastrais de forma inteiramente automática.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Desse modo, o sistema valida as informações diretamente com outros bancos de dados do governo federal.

Essa triagem eletrônica poupa tempo e permite que os peritos e analistas concentrem seus esforços nos requerimentos mais antigos, complexos ou que apresentem pendências graves. Na prática, o trabalhador que aguarda uma resposta terá o tempo de espera pelo resultado reduzido drasticamente.

Quem terá o pedido liberado primeiro?

O mutirão do órgão organizou uma fila de prioridades para acelerar as concessões. Terão preferência na análise os seguintes casos.

  • Auxílio-doença: pedidos que utilizam o sistema Atestmed;

  • Benefícios assistenciais: solicitações de Benefício de Prestação Continuada (BPC);

  • Previdência tradicional: processos de aposentadoria por idade;

  • Ações judiciais: segurados com decisões favoráveis definitivas (sem direito a novos recursos do INSS).

O pagamento dessas parcelas seguirá as datas do calendário oficial do instituto, com os lotes de atrasados sendo pagos de forma escalonada nos próximos meses. Para não ter surpresas, especialistas recomendam conferir e atualizar os dados no aplicativo Meu INSS, evitando que o benefício seja bloqueado por falta de comunicação.

Tags:

Governo Federal Economia Inss Benefício

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