ECONOMIA

INSS muda regras para destravar benefícios acumulados; veja quem recebe

Força-tarefa foca em automação e uso do Atestmed para agilizar a liberação de aposentadorias, auxílios e BPC

Juliana Rodrigues

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:07

O INSS adotou ferramentas digitais e o sistema Atestmed para acelerar a liberação de benefícios acumulados e reduzir a fila de espera. Crédito: INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atualizou suas normas de atendimento e investiu em tecnologia para agilizar a concessão de benefícios acumulados na fila de espera.

Fila do INSS menor: as novas regras para destravar seu benefício 1 de 5

A estratégia busca simplificar as análises burocráticas por meio do cruzamento digital de informações. Com a iniciativa, o governo federal pretende acelerar o pagamento de aposentadorias e injetar recursos diretamente na economia.

A grande novidade fica por conta da flexibilização na entrega de documentos, impulsionada por ferramentas digitais como o Atestmed, que valida atestados médicos e dados cadastrais de forma inteiramente automática.

Desse modo, o sistema valida as informações diretamente com outros bancos de dados do governo federal.

Essa triagem eletrônica poupa tempo e permite que os peritos e analistas concentrem seus esforços nos requerimentos mais antigos, complexos ou que apresentem pendências graves. Na prática, o trabalhador que aguarda uma resposta terá o tempo de espera pelo resultado reduzido drasticamente.

Quem terá o pedido liberado primeiro?

O mutirão do órgão organizou uma fila de prioridades para acelerar as concessões. Terão preferência na análise os seguintes casos.

Auxílio-doença: pedidos que utilizam o sistema Atestmed;

Benefícios assistenciais: solicitações de Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Previdência tradicional: processos de aposentadoria por idade;

Ações judiciais: segurados com decisões favoráveis definitivas (sem direito a novos recursos do INSS).