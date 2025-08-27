RECORDE

Carro elétrico da BYD atinge 472 km/h e se torna o mais rápido do mundo

Modelo é produzido pela marca superesportiva premium Yangwang

Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:12

U9 Track Edition Crédito: Divulgação/BYD

O BYD U9 Track Edition se tornou o veículo elétrico mais rápido do mundo ao atingir 472,41 km/h na pista de Papenburg, na Alemanha, estabelecendo um novo recorde global de velocidade para a categoria. O piloto alemão Marc Basseng, que conduziu o carro durante os testes, admitiu surpresa com o desempenho.

“No ano passado, pensei que tinha chegado ao meu limite. Nunca imaginei que quebraria meu próprio recorde tão cedo, mas aqui estamos, na mesma pista, com novas tecnologias que tornaram isso possível”, disse.

O modelo é produzido pela marca superesportiva premium Yangwang, de propriedade da BYD, e estreia a plataforma veicular de 1.200V, a primeira de tensão ultra-alta produzida em escala mundial. O carro possui quatro motores com propulsores de alto desempenho de 30.000 rpm, entregando 755 cv por motor – potência combinada que supera os 3.000 cv e garante relação peso-potência de 1.217 cv por tonelada.

A estabilidade em altas velocidades é garantida por um sistema de vetorização independente, que ajusta o torque das rodas a cada 100 interações por segundo, e pelo Sistema Inteligente de Controle de Carroceria DiSus-X, que realiza ajustes rápidos na suspensão de cada roda, otimizando a área de contato dos pneus com o solo durante acelerações e curvas.

A Yangwang também desenvolveu, em parceria com a Giti Tire, um pneu semi-slick voltado para pista, que reduz deslizamentos e otimiza a perda de torque, contribuindo para a manutenção do controle em altas velocidades.