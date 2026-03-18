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Bahia Farm terá área 35% maior este ano

Maior exposição agrícola do Norte-Nordeste terá mais de 840 espaços comercializáveis

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:19

Complexo ocupa área de 35 hectares Crédito: Divulgação

A edição de 20 anos da Bahia Farm Show (BFS) será celebrada em uma área 35% maior, com um total de 35 hectares. Ao todo, serão mais de 840 espaços comercializáveis, dos quais mais de 60% já foram vendidos. Faltam menos de 100 dias para uma das maiores e reconhecidamente melhores mostras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil.

A edição de 2026 acena com inovações na programação, no formato e na tecnologia investida para maximizar a experiência de expositores e visitantes. A feira acontece entre os dias 08 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães.

“Queremos que a BFS seja uma experiência positiva e marcante para todos que passam por aqui, sejam visitantes, expositores, trabalhadores ou parceiros. Por isso, nesta edição histórica de 20 anos, estamos realizando investimentos importantes na ampliação e na qualificação de toda a infraestrutura do complexo, sempre com foco em segurança, conforto, conectividade e eficiência", afirma o presidente da Aiba e da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt. "O agro é um setor que se move rapidamente e as feiras agrícolas continuam sendo um espaço fundamental para que o agricultor conheça novas tecnologias, compare soluções e tome decisões importantes para os seus negócios”, completa.

Força-tarefa

Nos meses que antecedem a feira, o Complexo Bahia Farm Show vive ritmo intenso de obras. São, aproximadamente, 250 trabalhadores envolvidos na etapa de ampliação da infraestrutura, engenharia, logística e tecnologia para preparar o parque. Durante a montagem, essa estrutura ganhará ainda mais movimento, com a mobilização estimada de cerca de oito mil colaboradores diretos e indiretos.

A conectividade no complexo está sendo reforçada com cerca de seis quilômetros de fibra óptica, além da instalação de aproximadamente 40 quilômetros de cabos elétricos, entre redes aéreas e subterrâneas. Toda a feira e o estacionamento terão monitoramento 24h, on-line, com tecnologia de reconhecimento facial. O estacionamento comportará até 10 mil veículos, e acesso ao parque terá duas entradas, sendo uma delas pela avenida Tancredo Neves.

A urbanização do complexo da BFS soma 75 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, 30 quilômetros de meio-fio e mais de 33 mil metros quadrados de gramado. Cinco novos conjuntos de banheiros, cada um com área média de 230 metros quadrados, estão sendo construídos, e o sistema hídrico será incrementado com novos reservatórios de água.

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