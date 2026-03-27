Bracell inaugura Learning Institute Nordeste, espaço voltado à capacitação dos colaboradores

Donaldson Gomes
Publicado em 27 de março de 2026 às 19:28
Com o objetivo de promover o desenvolvimento e a capacitação dos colaboradores, a Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, inaugurou o Bracell Learning Institute Nordeste (BLI). O espaço, instalado na unidade da companhia no Polo Industrial de Camaçari, irá oferecer diversos cursos e programas de aprendizagem, com foco no desenvolvimento dos profissionais da Bracell e da Bracell Papéis no Nordeste, que possui unidades na Bahia e em Pernambuco.
O novo prédio do Bracell Learning Institute Nordeste tem 923 m² de área e capacidade para atender cerca de 280 pessoas simultaneamente, distribuídas em nove espaços, incluindo salas de reunião, anfiteatro, salas de treinamento e biblioteca. O local visa proporcionar uma estrutura moderna e acolhedora para apoiar o aprendizado contínuo, oferecendo trilhas de formação planejadas de forma didática e alinhadas às expectativas das lideranças, além de fortalecer competências, ampliar oportunidades de crescimento e valorizar a mão de obra local.
Rudine Antes, diretor-geral da Bracell Bahia, destaca a importância do Learning Institute e o benefício para o desenvolvimento e a qualificação dos colaboradores: “Nossa unidade cresce, se moderniza e se torna cada vez mais estratégica. Para acompanhar essa evolução, é essencial que nosso time esteja preparado, atualizado e seguro, e o Bracell Learning Institute Nordeste chega exatamente para isso: reduzir a curva de aprendizado, aumentar a eficiência, impulsionar a produtividade e garantir a excelência operacional que nos diferencia”.
Eduardo Penhalosa, gerente de Recursos Humanos da Bracell Bahia, ressalta que o Bracell Learning Institute nasce como um espaço vivo de aprendizagem, capaz de integrar diferentes frentes do negócio, como as áreas industrial e florestal da Bracell e da Bracell Papéis. “O BLI é o lugar onde o aprendizado acontece de forma contínua, colaborativa e prática. É um ambiente que conecta pessoas, conhecimentos e propósitos, funcionando como um ponto central dos nossos programas de capacitação, desenvolvimento e jornadas de liderança”, afirma.
Segundo Penhalosa, mais do que uma infraestrutura física, o Learning Institute representa um movimento permanente de desenvolvimento. “Cada sala, cada trilha e cada iniciativa foram pensadas para refletir a nossa realidade, as ambições das nossas pessoas e os desafios do nosso negócio. Aqui, os colaboradores aprendem, ensinam, trocam experiências e desenvolvem habilidades que impulsionam suas carreiras, fortalecem a cultura organizacional e potencializam os resultados da Bracell”, completa.