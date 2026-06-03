SUSTENTABILIDADE

Bracell reduz emissões industriais em 47% e amplia uso de IA para monitorar carbono e biodiversidade

Empresa já removeu 6 milhões de toneladas de CO₂, além de apoiar a conservação de 301 mil hectares de floresta nativa em áreas públicas

Donaldson Gomes

Publicado em 3 de junho de 2026 às 19:35

Bracell prevê redução de 75% de suas emissões até o fim da década Crédito: Acervo Bracell/Divulgação

A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, conquistou em 2025 a redução de 47% das emissões de carbono por tonelada produzida desde 2020. O resultado integra a estratégia Bracell 2030, plano ESG de longo prazo da companhia, que prevê redução de 75% das emissões até o fim da década. O índice atingido foi de 0,255 tCO₂e por tonelada produzida, frente a 0,482 tCO₂e registrados em 2020. O movimento ocorre em um momento de crescente pressão global sobre setores industriais intensivos em recursos naturais e amplia o posicionamento da bioeconomia brasileira dentro da discussão internacional sobre transição energética e competitividade verde.

A Bracell também avançou no uso de tecnologia aplicada ao monitoramento climático e ambiental para análise de remoções de carbono pelas florestas plantadas de eucalipto e vegetação nativa conservadas nas áreas sob gestão da empresa.

A companhia ampliou em 2025 o uso de inteligência artificial, drones com Light Detection And Ranging (LiDAR), tecnologia capaz de gerar modelos tridimensionais das florestas para estimativa de biomassa e carbono associado. A tecnologia de LiDAR possibilita a classificação dos estágios sucessionais da vegetação com alta precisão — 91% na Mata Atlântica e 82% no Cerrado —, oferecendo suporte para a priorização de ações voltadas à conservação e restauração. Adicionalmente, a Bracell conta com torres de fluxo, estruturas equipadas com sensores que medem, em tempo real, as trocas de carbono, água e energia entre a floresta e a atmosfera.

Conservação florestal

A iniciativa voluntária da Bracell, chamada de “Compromisso Um-Para-Um”, superou em 5 anos a meta e alcançou 301 mil hectares conservados em áreas públicas de proteção ambiental. As ações previstas no compromisso são definidas de forma colaborativa com parceiros locais, com base em uma estratégia de impacto que prioriza a proteção territorial, prevenção e combate a incêndios.

Nesse contexto, os planos anuais contemplam a manutenção de aceiros, que atuam como barreiras à propagação de incêndios florestais, a doação de equipamentos, a realização de treinamentos e a oferta de sistemas de inteligência artificial capazes de identificar focos de fogo em tempo real. A resposta rápida, viabilizada pela detecção precoce e pelo controle dos incêndios, é essencial para a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, assim como para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

A preservação das florestas e da biodiversidade é parte indissociável do negócio da empresa, que produz celulose a partir de plantações certificadas de eucalipto, cultivadas de forma responsável em áreas que se intercalam com vegetação nativa destinada à conservação, promovendo equilíbrio ecológico e conservação da biodiversidade local por meio do manejo em mosaicos, combinado à estratégias de proteção nos biomas de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.

A empresa também mantém programas de monitoramento de fauna e flora, que funcionam como ferramentas de gestão ambiental que permitem acompanhar a presença e a diversidade de espécies, avaliar a integridade ecológica e orientar as práticas de manejo florestal. Em 2025, a companhia trouxe mais uma tecnologia à campo com a aplicação de bioacústica, sistema que utiliza sensores sonoros e inteligência artificial para identificar espécies.

A Bracell também participou do piloto global da Nature Positive Initiative, organização internacional que discute métricas corporativas relacionadas à biodiversidade e reúne empresas e especialistas na construção de novos parâmetros globais para conservação ambiental.

“A nossa participação reforça o papel do setor florestal na liderança de agendas relacionadas à natureza, ao integrar tecnologia e uso sustentável da terra. Por meio da aplicação de métricas de natureza, a Bracell fortalece sua capacidade de gerar impactos positivos para a biodiversidade, sociedade e negócio”, afirma Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade da Bracell.

Na frente energética, a Bracell afirma que 90% da energia consumida em suas operações vêm de fontes renováveis. Apenas em 2025, foram gerados 57 milhões de GJ de energia renovável a partir de biomassa, licor negro e energia solar. A companhia também iniciou testes com caminhões elétricos abastecidos com energia renovável produzida pela própria operação industrial em Lençóis Paulista (SP), além de pesquisas voltadas à produção de metanol verde.