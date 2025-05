ENERGIA

Braskem apresenta programa de cibersegurança industrial no Bahia Oil & Gas Energy 2025

Uma visita às instalações da unidade Q1 da petroquímica, no Polo Industrial de Camaçari, também foi realizada como parte da programação oficial do evento.

Publicado em 30 de maio de 2025 às 17:22

Palestra da engenheira de Cibersegurança da Braskem, Emanuela Lima, no Bahia Oil & Gas Energy 2025 Crédito: Divulgação

A Braskem teve participação ativa no Bahia Oil & Gas Energy 2025, evento que termina nesta sexta-feira (30), no Centro de Convenções de Salvador. A programação incluiu uma visita técnica à principal unidade da Braskem no Polo Industrial de Camaçari e a palestra da engenheira de Cibersegurança da companhia, Emanuela Lima, na tarde desta quinta-feira (29), sobre o case de sucesso na petroquímica com relação à cibersegurança industrial. >

A revolução provocada pela utilização de tecnologias digitais e da automatização no setor industrial, conhecida como Indústria 4.0, fez crescer também, um segmento que já é o maior da América Latina em termos de receita, movimentando US$3,34 bilhões em 2024, segundo a consultoria Mordor Intelligence. Essa missão, que envolve preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos sistemas, foi o destaque da apresentação de Emanuela.>

“Nós apresentamos a implementação do Programa de Champions em Cibersegurança industrial na Braskem, as dificuldades que tivemos, e os resultados que o programa trouxe, mostrando os gaps que foram encontrados e como foram solucionados por esses champions”, aponta Emanuela, que é doutoranda em Cibersegurança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).>

A engenheira explica que o programa, implementado em 2024, seleciona integrantes dentro do time de automação, que fazem parte do dia a dia das unidades industriais, para se tornarem ‘embaixadores’ da cultura de cibersegurança. Cada unidade tem uma pessoa que é a responsável pela cibersegurança industrial. “Selecionamos as necessidades identificadas, direcionamos para esses champions mapearem o que realmente está faltando. Após essa análise, é gerado um plano de ação para eliminar e mitigar essas lacunas”, detalha.>

Emanuela destacou ainda que “os champions recebem treinamento específico em cibersegurança industrial, para se familiarizarem com os padrões aplicáveis, melhores práticas internacionais e padrões internos da Braskem”.>

Circuito Petroquímico - Um grupo formado por 24 participantes do Bahia Oil & Gas Energy 2025 conheceu a unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari, na manhã desta sexta-feira (30/05). A visita técnica fez parte do Circuito Petroquímico, uma das experiências que integram a programação oficial da terceira edição do evento.>

A iniciativa proporcionou aos visitantes uma imersão direta na indústria petroquímica da Bahia. Durante a visita, os participantes conheceram de perto as instalações da unidade Q1, que é a maior central petroquímica da companhia e fornece insumos básicos para outras empresas do Polo de Camaçari. >