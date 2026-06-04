PM abre concurso com 2 mil vagas para soldado e salário inicial de R$ 5,4 mil

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Maysa Polcri
Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:35
A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas para o cargo de Aluno-Soldado PM. As oportunidades são destinadas a candidatos dos sexos masculino e feminino e exigem ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 5.482,51. A prova também será realizada em Salvador.
As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 15 de junho e 21 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 100.
Concurso público - quais pagam maiores salários
Para participar, o candidato deve ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos até o período de inscrições. Também é exigida altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.
A prova está prevista para o dia 20 de setembro deste e será aplicada em diversas cidades do estado de São Paulo e também em capitais de outros estados, incluindo Salvador.
O edital ainda prevê isenção da taxa para doadores de sangue que comprovem pelo menos três doações em um período de 12 meses, além de desconto de 50% para estudantes que tenham renda inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.
O concurso será composto por seis etapas eliminatórias, sendo que a primeira delas também terá caráter classificatório. Os candidatos passarão por prova objetiva e redação, exames de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.
A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha distribuídas entre Língua Portuguesa e Interpretação de Texto (20 questões), Matemática (15), Conhecimentos Gerais (15), Noções Básicas de Informática (5) e Noções de Administração Pública (5). A aplicação ocorrerá juntamente com a prova dissertativa, com duração total de cinco horas.
Para ser aprovado na etapa objetiva, o candidato deverá obter pelo menos 30 pontos. Já a redação valerá até 40 pontos e exigirá a produção de um texto dissertativo-argumentativo. Será considerado habilitado quem alcançar nota mínima de 20 pontos.
Após os exames de conhecimento, os candidatos classificados seguirão para os testes físicos, avaliações médicas e psicológicas, investigação de conduta social e verificação dos documentos exigidos para ingresso na corporação.
Entre os requisitos para posse estão ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias B e E, boa conduta social, ausência de antecedentes incompatíveis com a função policial e aprovação em todas as fases do concurso.