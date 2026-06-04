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PM abre concurso com 2 mil vagas para soldado e salário inicial de R$ 5,4 mil

Para participar, o candidato deve ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:35

Inscrições para concurso de soldado da PM de São Paulo começam dia 15 de junho
Inscrições para concurso de soldado da PM de São Paulo começam dia 15 de junho Crédito: Governo de São Paulo/Divulgação

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas para o cargo de Aluno-Soldado PM. As oportunidades são destinadas a candidatos dos sexos masculino e feminino e exigem ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 5.482,51. A prova também será realizada em Salvador. 

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 15 de junho e 21 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 100.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
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Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Para participar, o candidato deve ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos até o período de inscrições. Também é exigida altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.

A prova está prevista para o dia 20 de setembro deste e será aplicada em diversas cidades do estado de São Paulo e também em capitais de outros estados, incluindo Salvador.

O edital ainda prevê isenção da taxa para doadores de sangue que comprovem pelo menos três doações em um período de 12 meses, além de desconto de 50% para estudantes que tenham renda inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.

Como será o processo seletivo

O concurso será composto por seis etapas eliminatórias, sendo que a primeira delas também terá caráter classificatório. Os candidatos passarão por prova objetiva e redação, exames de aptidão física, exames de saúde, avaliação psicológica, investigação social e análise documental.

A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha distribuídas entre Língua Portuguesa e Interpretação de Texto (20 questões), Matemática (15), Conhecimentos Gerais (15), Noções Básicas de Informática (5) e Noções de Administração Pública (5). A aplicação ocorrerá juntamente com a prova dissertativa, com duração total de cinco horas.

Para ser aprovado na etapa objetiva, o candidato deverá obter pelo menos 30 pontos. Já a redação valerá até 40 pontos e exigirá a produção de um texto dissertativo-argumentativo. Será considerado habilitado quem alcançar nota mínima de 20 pontos.

Após os exames de conhecimento, os candidatos classificados seguirão para os testes físicos, avaliações médicas e psicológicas, investigação de conduta social e verificação dos documentos exigidos para ingresso na corporação.

Entre os requisitos para posse estão ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias B e E, boa conduta social, ausência de antecedentes incompatíveis com a função policial e aprovação em todas as fases do concurso.

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