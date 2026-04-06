Último dia para se inscrever em concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil

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Esther Morais
Publicado em 6 de abril de 2026 às 06:00
A Prefeitura de São Pedro do Piauí encerra nesta segunda-feira (6) as inscrições para o concurso público com 103 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para diversos cargos e níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil.
Sob organização do Instituto Legatus, as taxas de inscrição são de R$ 85 (nível fundamental), R$ 105 (nível médio) e R$ 135 (nível superior).
Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
Os candidatos serão avaliados por meio de única etapa, composta por prova objetiva, prevista para o dia 31 de maio.
Inscrições: 9 de março a 6 de abril
Isenção da taxa: até o 4º dia após o início das inscrições
Pagamento da taxa: até 7 de abril
Prova: 31 de maio
As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior.
No nível fundamental, há vagas para auxiliar operacional de serviços diversos e eletricista, com salários a partir de R$ 1.621.
Para o nível médio, há cargos como agente administrativo, agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros, com remunerações que podem incluir complementação do piso em algumas funções.
Já no nível superior, há vagas para assistente social, enfermeiro, cirurgião-dentista, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros. O maior salário é para o cargo de médico (ESF), com remuneração de R$ 8 mil, além de R$ 6 mil para médico psiquiatra e R$ 5 mil para procurador.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, com duração de 3h30 e composta por 40 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma resposta correta.
As provas para níveis superior e fundamental serão aplicadas no turno da manhã, enquanto os candidatos de nível médio farão o exame no período da tarde.