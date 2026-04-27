EMPREGOS E SOLUÇÕES

BYD abre 1,6 mil novas vagas de emprego e vai se tornar terceira maior empregadora da Bahia

Em menos de 2 anos, número de trabalhadores no complexo de Camaçari cresce mais de 1.750%

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de abril de 2026 às 22:22

Em menos de dois anos, número de trabalhadores no complexo de Camaçari cresce mais de 1.750% Crédito: DIVULGAÇÃO

Para dar partida a implantação do terceiro turno de produção na fábrica de Camaçari, na Bahia, a BYD abre 1.654 novas vagas de emprego para contratação imediata, reforçando o ritmo de expansão da operação no complexo industrial e ampliando o alcance de oportunidades para os profissionais da região.

Somado aos 4.174 trabalhadores atualmente, sendo 55% moradores de Camaçari, a empresa se tornará, a partir do início do segundo semestre, a terceira maior empregadora do estado da Bahia (Fonte: Guia Industrial 2025, FIEB).

Além dos colaboradores diretos, há mais cerca de 3.700 terceirizados nas obras de construção civil das fábricas de soldagem, estamparia e pintura, totalizando quase 10 mil profissionais no complexo de Camaçari.

Desde dezembro de 2024, o número de trabalhadores cresceu cerca de 1.750%.

Para o Comitê Automotivo da FIEB, o crescimento reflete a consolidação dos novos investimentos, a reativação da cadeia produtiva automotiva regional, além do impulsionamento da economia.

HUB DE MOBILIDADE

O terceiro turno de produção vai otimizar a capacidade produtiva da fábrica, maximizando a eficiência e o volume de entregas para todo o mercado, consolidando a unidade baiana da BYD como o maior hub de mobilidade elétrica das Américas e reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico.

“A implementação do terceiro turno em Camaçari não é apenas um marco operacional para a BYD, mas uma prova do nosso compromisso inegociável com a Bahia. Estamos unindo a tecnologia de ponta global ao talento e à garra do trabalhador baiano. Essas mais de 1.600 novas vagas representam famílias transformadas e o fortalecimento de um ecossistema sustentável que nasce aqui, no coração da Bahia, para mover o Brasil inteiro”, afirma o Vice-Presidente Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto do Brasil, Alexandre Baldy.

OPORTUNIDADES

O processo de seleção prioriza profissionais de Camaçari, Salvador, Mata de São João e Dias D’Ávila. Entre os cargos abertos, estão os de condutor interno, inspetor de qualidade, motorista carreteiro, operador logístico e de equipamentos, técnico em elétrica e em mecânica, além de operador de produção.

As vagas são disponibilizadas no SineBahia, no Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari e na plataforma digital Gupy (bydbrasil.gupy.io). O processo segue critérios estruturados e a empresa não cobra por vagas nem envia cartas para os candidatos.

Mesmo candidatos que não são imediatamente contratados permanecem no cadastro da BYD. A empresa também reforça a importância de manter currículos atualizados nos canais oficiais e estar atento aos órgãos parceiros.

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